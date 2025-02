Antigo Teatro Alfa passa por reforma e reabre com novo nome e espetáculos

O incentivo à cultura foi uma das motivações para o BTG Pactual abraçar a retomada do Teatro Alfa: "Mais do que proporcionar experiências ao público, estamos contribuindo para a reabertura de um teatro emblemático, um patrimônio de imenso valor para a cidade de São Paulo, criando um espaço que vai além dos espetáculos — um ambiente vivo de cultura e conexão com momentos marcantes da vida das pessoas", explicou o CMO do BTG Pactual, André Kliousoff.

O BTG Pactual Hall vai ter 1.100 lugares. O espaço fica localizado no Beyond The Club São Paulo, clube que também vai oferecer aos seus sócios diferentes benefícios.

Ressurgimento do Teatro Alfaa com novo nome é celebrado: "A reinauguração deste teatro icônico como BTG Pactual Hall marca um novo capítulo para a cena cultural de São Paulo, e estamos entusiasmados em fazer parte desse movimento", afirmou Oscar Segall, CEO da KSM Realty, idealizadora do Beyond The Club São Paulo.

Segunda sala voltada para público infanto-juvenil terá 200 lugares. A previsão é que o espaço fique pronto para 2026, ano em que a produtora Aventura também quer abrir uma turma de formação técnica para 30 pessoas, que terão a oportunidade de serem absorvidas pela própria produtora posteriormente.

Iniciativa busca transformar o espaço em um ambiente mais diverso: "Estamos muito orgulhosos do BTG Pactual ingressar neste projeto conosco. O BTG Pactual Hall é um espaço voltado para a diversidade, que abrigará múltiplos conteúdos no campo da economia criativa", reforçou Luiz Calainho, uma das lideranças da Aventura.

Ingressos dos espetáculos de outubro já estão disponíveis. Clientes do BTG Pactual poderão garantir ingressos na pré-venda dos espetáculos entre 21 de fevereiro e 9 de março, com 30% de desconto no valor (limitado a 4 ingressos por CPF) e preços especiais na bomboniere do teatro. Para aproveitar as vantagens, basta utilizar o cartão BTG Pactual no momento da compra. A venda geral ao público será aberta no dia 10 de março.