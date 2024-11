Saiba quanto Alexandre Nero ganha por mês na TV Globo

Figura fácil nos folhetins da Globo há mais de 15 anos, Alexandre Nero ganha nada menos que R$ 170 mil por mês da emissora.

O que aconteceu

O ator tem essa cifra por vencimento desde 2022, quando renovou por mais três anos seu contrato de exclusividade com a casa. Os números foram divulgados pela revista Contigo!.

Alexandre Nero teve no Comendador José Alfredo, da novela "Império" (2014), um de seus trabalhos mais marcantes na Globo. Estreou no canal em "A Favorita" (2008) e atuou posteriormente em títulos como "Fina Estampa" (2011), "Além do Horizonte" (2013), "A Regra do Jogo" (2015) e "No Rancho Fundo" (2024).