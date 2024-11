D23 emociona com enxurrada de trailers e link ao vivo com James Cameron

No sábado (9), segundo dos três dias de atividades da D23, grande evento para fãs da Disney pela primeira vez realizado em São Paulo, a grande atração foi a exibição de muitos trailers de filmes e séries que o público verá em 2025. Esse painel, como são chamadas as sessões de quase duas horas numa arena montada dentro do festival, foi comandado por Otaviano Costa e Mari Palma, e contou com alguns chefões dos estúdios e atores de várias dessas novas atrações. Pelo telão, Otaviano conversou ao vivo com James Cameron, o criador de "Avatar", um ponto alto na programação.

O que aconteceu

No primeiro dia da D23, um painel tinha sido dedicado a filmes produzidos por Disney Studios. No painel do sábado, foram mostradas novidades de três grandes corporações que passaram a fazer parte do grupo: 20th Century Studios, Lucasfilm e Marvel. O bloco final, não por acaso o mais entusiasmado da tarde, foi dedicado à Marvel. Com a presença no palco do norte-americano Kevin Fiege, presidente da empresa e responsável pela criação do Marvel Cinematic Universe.

"Capitão América: Admirável Mundo Novo", com estreia em 14 de fevereiro, e "Thunderbolts*", previsto para 2 de maio, encerram a chamada Fase Cinco do MCU. Uma nova sequência integrada de histórias começa com "Quatro Fantástico: Primeiros Passos", que vai aos cinemas em julho e marca o início na denominada Fase Seis do MCU.