David Harbour sobre 'Thunderbolts', da Marvel: 'Ninguém queria esse filme'

"Eu amo "Viúva Negra", então não vou desmerecer, mas vou dizer que "ThunderBolts*" foi muito mais leve de fazer, por conta da dinâmica entre nós e o fato de que ninguém realmente queria esse filme. As pessoas ficaram confusas, mas isso nos trouxe um certo joie de vivre (alegria de viver), de realmente nos questionar: 'Não, mas o que realmente é esse filme?'"

O ator é conhecido por não ter papas na língua. No passado, já criticou publicamente produções ruins que estrelou, como "Hellboy" (2019). Ele reconhece o histórico e usa isso para garantir que a diversão nos bastidores de "Thunderbolts*" é real. "Foi muito divertido! E eu nem sempre falo isso", afirmou.

Filmes são difíceis de fazer. As pessoas acham que é divertido, mas frequentemente não é porque é trabalhoso. Às vezes você trabalha por 14 ou 16 horas por dia, ou então durante a noite, é bem cansativo. Esse filme foi muito divertido de fazer. Sinto que todos nós estávamos curtindo a química que há entre nós, fazendo um ao outro rir, brincando e cuidando de nós mesmos. David Harbour

Outra vantagem de ter uma segunda chance na Marvel é que "Viúva Negra" saiu durante a pandemia da Covid-19, sendo lançado direto no catálogo do streaming Disney+. Ou seja: só agora que David Harbour poderá se ver nas telonas em uma produção do estúdio. Para o ator, ir ao cinema é essencial para combater a solidão e os medos da vida moderna.

Amo a experiência cinematográfica, vou ao cinema o tempo todo, adoro sentar na sala, comer pipoca e escutar outras pessoas, ter aquela experiência coletiva com outros humanos. Estamos tão presos nos nossos celulares e dentro de nossas casas, sem sair, com medo do mundo. Ir ao cinema e ver outras pessoas rirem, chorarem e comer pipoca, é uma das minhas coisas favoritas. Amo fazer parte disso.

A D23 Brasil acontece entre os dias 8 e 10 de novembro, no Transamérica Expo, em São Paulo. Os ingressos estão esgotados.