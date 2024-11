A Fazenda: Em treta, Gizelly acusa Albert de machismo e cita esposa do peão

Albert e Gizelly discutiram durante dinâmica de apontamento em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

O peão apontou a ex-BBB na atividade. Albert disse que não compactua com atitudes do Sacha, mas reprova a fala de Gizelly que o mandou colocar a mãe no lixo. Ele também citou que a ex-BBB afirmou que o reality show rural era o programa de "maior baixo nível". Albert, por fim, se queixou de falas e "piadas" supostamente etaristas de Gizelly.

Gizelly caiu no choro e se defendeu, dizendo que se trata apenas de uma brincadeira e que gosta muito de Flor Fernandez. Ela também disse que sua avó, de 81 anos, é a pessoa mais importante de sua vida, e que faz parte da comissão do idoso para defender vítimas idosas na Justiça.