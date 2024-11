A Fazenda: Zé Love admite erro e diz que beneficiou peões com aliança

Após ser eliminado de A Fazenda 2024 (RecordTV), Zé Love opinou sobre seu período no reality show no Hora do Faro.

O que aconteceu

Zé Love falou sobre as ofensas que proferiu e admitiu erro. "Eu acho que as pessoas que eu ofendi diretamente ali dentro, que foi a Luana, que eu falei que era porca, suja e nojenta, isso eu não tiro uma palavra. Porque são questões do jogo. Mas acho que pelo fato de eu ter levantado a voz para uma mulher, com certeza eu errei. Acho que a gente não tem que levantar voz para mulher. Eu tenho mãe, tenho uma afilhada, tenho uma esposa maravilhosa, e eu nunca levantei a voz para ela. Acho que a única coisa que eu errei foi por ter levantado a voz".

O ex-peão também falou sobre Sacha, que fazia provocações para que Zé perdesse o controle. "A Flora já tinha falado comigo sobre isso. Mas as pessoas estão vendo o jogo, e, se estão concordando com o jogo dele, em que a pessoa, para sair dali, tem que sair agredindo ou fazendo alguma coisa que ela possa se perder aqui fora, aí eu não posso falar nada, né? Porque se você aprova isso..".