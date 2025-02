Sacha Bali: Parece que Diogo me viu em A Fazenda e se inspirou para o BBB

Sacha Bali: Diego é traiçoeiro e ardiloso, não tenho empatia por ele no BBB

Vencedor de A Fazenda 16, Sacha Bali, declarou que Diego Hypolito parece ser traiçoeiro e ardiloso, e não sente empatia pelo participante no Big Brother Brasil 25.

Deve ser um cara, sabe, meio traiçoeiro. Aquela coisa do malvado, do ardiloso, ele me parece essa pessoa. O Diego, por mais que eu não tenha empatia por ele, é um cara que eu falo assim: 'eu jamais seria amigo desse cara'.

