Zé Love emite nota após ataques e dívidas: 'Pesadelo não tem fim'

Zé Love desabafou sobre os ataques que tem recebido após a sua participação em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

O ex-jogador de futebol publicou uma nota afirmando que tem sido rotulado de agressivo e caloteiro. "Desde o anúncio da minha participação no programa, venho sendo cruel e injustamente atacado e ofendido nas redes sociais. As ofensas vão desde agressor até mau pagador e caloteiro"

Ele explicou que já tomou as medidas legais necessárias para processar as pessoas responsáveis por difamar sua imagem. "Nunca pesei processos ou denúncias de agressão contra mim, e todas as medidas judiciais já estão sendo tomadas para proteger minha honra e minha família."