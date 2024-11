Gizelly pede tesoura para se automutilar em A Fazenda: 'Quero me cortar'

Gizelly Bicalho se mostrou abalada durante dinâmica de apontamento em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A ex-BBB chorou muito após ser alvo de alguns peões na atividade. Ela chegou a pedir uma tesoura, que os participantes usavam na dinâmica, para se mutilar.

Gizelly: "Dá pra mim logo. Me dá logo. Me dá logo, eu estou passando mal. Me dá logo que eu quero me cortar".