Vibrador, o que Gracyanne viu e mais: os papos +18 da semana em A Fazenda

Menáge. Sidney revelou ter feito um ménage: "Uma vez eu tava com duas meninas, lindas, maior gatas. Essa história é muito f***." Eu me achando. Duas meninas lindas, não sei o quê. Encontrei elas em um evento, vamos lá para o quarto. Bora aqui, bora ali. Aí rolou, né? Eu me empenhei".

O que Gracyanne viu. Gizelly sugeriu que Gilsão abrisse um OnlyFans e brincou com o affair do peão com a ex-esposa de Belo. "Gilsão, o Brasil inteiro tem curiosidade pra ver o que a Gracyanne viu!"

Depilação e dicas. Sacha deu dicas para Yuri, após o peão comentar que produziria novos conteúdos quando saísse da casa. "Fica sem se depilar até terminar, e aí tu posta aquela foto no estilo natural."

0:00 / 0:00

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Reprodução / Instagram Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

LIVES