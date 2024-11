Gizelly critica Sacha por roupas em A Fazenda: 'Casaco de R$ 20 mil'

Zé: "Por aí".

Gizelly: "As roupas nacionais que ele usa, de linho, pesquisa aí: cada camisa que ele usa é R$ 1500, R$ 2000".

Flora: "Linho puro é isso aí mesmo".

Gizelly: "O apartamento que ele tem, em Ipanema, virado para o Leblon... O Leblon é o bairro mais caro do Brasil, Ipanema é um dos mais caros. Se ele vender o dele e comprar lá no Méier, dá quanto? Uns três apartamentos? Dá para ele, a mãe dele, o pai dele. Então não venha se fazer de coitado. Aqui não tem coitado. A gente sabe que a pessoa aqui dentro que mais rala [aponta para Gilson] nunca se vitimizou por aí".

Renato Góes saiu em defesa de Sacha há poucos dias. Ele afirmou que emprestou várias peças para o peão. "Ele ganhou algumas roupas de uma marca do Rio em parceria com nosso amigo Felipe Roque. Todas as outras são minhas, inclusive os calçados", disse Góes.