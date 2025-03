Ex-Fazenda chama Maya Massafera no masculino e causa revolta na web

Deborah Albuquerque, 40, foi acusada de transfobia após se referir a Maya Massafera, 44, com um pronome masculino.

O que aconteceu

A influenciadora digital comentou um post de Luiz Bacci, 41, sobre a aparência da youtuber. "Corpo escultural de Maya Massafera arranca elogios na web", legendou o apresentador da Record, no Instagram.

Deborah fez uma observação sarcástica acerca do assunto, referindo-se a Maya - que é uma mulher trans - como 'ele'. "Por que eu entrei no Instagram? [Agora] vou sonhar com 'ele'", disparou, com emojis de risos.