Grupinho, grupão, G4: relembre as alianças firmadas em A Fazenda 16

Novo grupão

Enquanto surgia o G4, nasceu um novo "grupão". Esse grupo uniu os membros restantes dos antigos "grupão" e "grupinho", encabeçados por Zé Love. Ou seja, faziam parte dele Camila, Flora, Julia, Gizelly, Babi, Zaac, Fernanda, Flor, Juninho, Sidney, Albert, Gilsão, Fernando e Vanessa.

G5?

Após as eliminações de Zé Love e Gizelly, e após repetidas saídas de membros do novo "grupão", as alianças foram refeitas. Enquanto o "grupão" se dividiu em subgrupos, o G4 permaneceu intacto, mas contou com a aproximação de Flor.

Flor quase conseguiu formar um "G5" ao dizer que votaria junto com o quarteto, mas acabou quebrando a confiança deles e até os criticou. Enquanto isso, Vanessa e Babi se uniram em uma dupla, tendo maior proximidade também com Flora, Juninho, Sidney, Albert, Gilsão e Fernando.

G3

Na reta final, após as eliminações de Babi e Fernando, Luana foi eliminada ao lado de Flor em uma roça com eliminação dupla. Com isso, o G4 virou G3. Nas últimas roças, o resto do "grupão" foi eliminado e Sidney chegou na final ao lado do G3.