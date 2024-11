D23: Executivo da Pixar discute possibilidade de um filme no Brasil

As animações da Disney e da Pixar já contaram histórias de culturas mexicanas, colombianas e de várias partes dos Estados Unidos, mas ainda não houve um filme animado da empresa ambientado no Brasil. Jonas Rivera, o vice-presidente de produção de filmes da Pixar, quer mudar isso.

O que aconteceu

Convidado da D23, primeira edição do evento da Disney no Brasil, o executivo falou alegremente a Splash sobre a relação do poderoso estúdio de animação com o público brasileiro. Afinal, meses antes, "Divertida Mente 2" se tornou nada menos que a maior bilheteria do século no Brasil, fato que animou Rivera, ainda que ele não saiba bem o motivo do filme ter cativado tanto o público daqui:

"Essa é uma ótima pergunta, e estou muito grato pelo sucesso", falou o executivo. "É um filme sobre emoções, que explora quem somos e como nos sentimos. Nos Estados Unidos, frequentemente falamos: 'Não fique triste! Não fique bravo!', mas a mensagem do filme é que isso não é certo."