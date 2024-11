Príncipe William desabafa e diz que 2024 foi o ano mais difícil de sua vida

Príncipe William, 42, fez um desabafo sobre os momentos difíceis que viveu neste ano.

O que aconteceu

O membro da família real participou do Earthshot Prize Awards que aconteceu em Cape Town, na África do Sul. Por lá, ele contou que os diagnósticos de câncer de sua esposa, Kate Middleton, 42, e seu pai, rei Charles 3º, 75, o abalaram muito.

William disse que 2024 foi o pior ano de sua vida. "Honestamente? Foi terrível. Foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida. Estou tão orgulhoso da minha esposa e orgulhoso do meu pai, por lidarem com tudo o que passaram. Do ponto de vista pessoal e familiar, tem sido, sim, brutal".