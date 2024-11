Por que Renato Góes é assunto na Fazenda 16? Entenda

Nesta quinta-feira (7), Sacha chegou a agradecer o ator nominalmente —e aproveitou para "cutucar" Gizelly. "Como é meu primeiro dia de fazendeiro, fiz questão de vir muito bem vestido. Com meu casado, que segundo a Gizelly custou R$ 20 mil, e o tênis que custou R$ 5 mil. Ambos do meu grande irmão Renato Góes. Muito obrigada por me emprestar, Renatinho".

Muito obrigado, Renato, por emprestar essa elegância. Para eu ficar mais bonito, porque eu não tinha roupas para vir Sacha Bali

Renato já havia confirmado a fala em outras ocasiões. "Ele ganhou algumas roupas de uma marca do Rio em parceria com nosso amigo Felipe Roque. Todas as outras são minhas, inclusive os calçados", disse em resposta a uma publicação no X, antigo Twitter, que reproduzia uma crítica de Flor à Sacha. Nela, Flor dizia que Sacha "só usava roupas de grife" e vivia se "vitimizando".

O ator também começou a defender o peão nas rede sociais. Ele chegou a responder às publicações no perfil de Sacha, que mostravam o peão sendo atacado por outros participantes.

Na fala de Fernando sobre "cortar Sacha em partes sem espalhar sangue", Renato repudiou: "Como assim gente? Isso não é crime?"