Luana celebra eliminação de Zé Love: 'Eu tirei ele. Ele foi agressivo'

Luana, fazendeira durante a formação da sétima roça, foi uma das peoas que mais comemorou a eliminação de Zé Love de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Aos gritos, Luana celebrou ter indicado o jogador para a roça que o eliminou. "Eu tirei ele. Ele me agrediu. Ele foi agressor, ele foi agressivo."

Luana se voltou para as mulheres da casa na sequência. "Ele me humilhou. E ninguém me defendeu. Nenhuma de vocês."