Gizelly discute com Luana por aliança com Sacha: 'Você detonou esse homem'

Após a saída de Zé Love, Gizelly e Luana voltaram a bate boca na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gizelly disse que era a única que defendia a peoa. "Fui a única que ficou do seu lado! Que briguei com você. Que te impediu de jogar bosta nas coisas [do Fernando].

Luana voltou a apontar que Gizelly a acusou de ter guardado o leite condesado em suas coisas para lhe prejudicar.