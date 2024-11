Renato Góes comenta atitude de peão em nota de repúdio: 'Isso é crime'

Renato Góes, amigo de Sacha que já foi inclusive citado por ele dentro do reality, defendeu o peão e se surpreendeu com a fala do rival. "Como assim gente? Isso não é crime?"

Em resposta, internautas concordaram. "É sim, mas na Record não", respondeu um.

