Leão Lobo: 'Rafael Cardoso e Regina Duarte jogaram suas carreiras fora'

O colunista Leão Lobo disse ter se decepcionado com Rafael Cardoso e Regina Duarte, atores que, segundo ele, jogaram as suas carreiras fora após se envolverem em diversas polêmicas. A declaração do jornalista foi feita durante participação no Splash Show nesta sexta-feira (8).

A gente vai se decepcionando porque a gente sonha mesmo com o ídolo, né? A gente gosta, a gente curte, a gente acha que é o mais inteligente. Começou com Regina Duarte, depois foi com ele... A partir de hoje, acho os dois um desserviço. São duas pessoas talentosas, mas que jogaram fora as suas carreiras.

Leão Lobo

O ator Rafael Cardoso, de 38 anos, deixou a imagem de bom moço e passou a se envolver em polêmicas: o galã compartilhou um post considerado homofóbico do humorista Nego Di, foi acusado de agredir o gerente de um restaurante no Rio de Janeiro e, agora, está sendo processado pela ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi, por supostas ameaças.