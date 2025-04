Casada, Carolina Dieckmann fala de exclusividade no sexo: 'Só para o Tiago'

A atriz Carolina Dieckmann, que está no ar em "Vale Tudo', voltou a chamar a atenção ao falar abertamente sobre sua vida íntima e seu casamento de quase duas décadas com o diretor Tiago Worcman. Em entrevista ao podcast do jornal O Globo, Carolina compartilhou detalhes de suas escolhas pessoais e da relação sólida que mantém com o marido.

O que aconteceu

Sem rodeios, a atriz reafirmou que, ao longo da vida, só se relacionou sexualmente com quatro homens. Para ela, a questão nunca foi uma preocupação ou motivo de insatisfação. "Não tenho vontade de dar para ninguém, só para o Tiago. Nunca achei que teria muitos homens. Quando se faz sexo com amor, existe uma conexão espiritual. Tive isso em todas as minhas relações. Não tenho nenhum interesse no sexo pelo sexo", declarou.

Carolina também falou sobre o que mantém seu casamento firme após tantos anos. Segundo ela, o segredo está na capacidade de ambos se reinventarem e cuidarem um do outro diariamente. "Sou muito apaixonada pelo Tiago. Somos muito diferentes de quando casamos, porque a gente se melhora o tempo inteiro para o outro, estamos atentos. Não sei o que pode ser mais doce do que um marido que te acorda com um café com um desenho de coração, de cisne. O amor, o casamento vale por essa vontade de surpreender o outro, de crescer junto, de querer ver o outro se dando bem", afirmou a atriz.