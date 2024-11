Rafa Cardoso deixa imagem de bom moço e soma acusações, processos e flagras

As polêmicas do ator

Mari Bridi e o ex-marido, o ator Rafael Cardoso Imagem: Reprodução/Instagram

Fim do casamento com Mariana Bridi, em 2022, foi o pontapé inicial para as polêmicas do ator. Ele chegou a pedir para deixar o elenco de "Amor Perfeito" (Globo) por conta da repercussão sobre a vida pessoal.

Pedi para sair por conta de tudo que estava acontecendo. Eu estava mudando de casa, acertando toda a parte judicial da separação, um monte de coisa. Nunca tinha negado uma novela. Sentei para conversar com a equipe de RH da Globo e todo mundo achou melhor. Rafael, em entrevista ao jornal O Globo

Pouco mais de um mês após a separação, Rafael surgiu com um novo affair. Ele foi visto aos beijos com a modelo Vivian Linhares, 24, durante um passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

Rafael e Vivian também foram vistos juntos no festival Universo Spanta, no Rio, uma semana antes dos cliques no shopping. No entanto, o namoro não durou muito mais que dois meses e, no final de março de 2023, a modelo confirmou que estava solteira em entrevista à Quem.