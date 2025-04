Ator Carlos Amador López, de 'O privilégio de amar', morre aos 82 anos

Entretanto, a instituição não informa o local e a causa da morte de Carlos Amador López. O comunicado também não revela informações relacionadas ao velório e sepultamento do ator.

Carlos Amador López nasceu em 22 de fevereiro de 1943 e tinha a família ligada a arte. Ele era filho do apresentador e produtor de cinema mexicano Carlos Amador e da atriz Marga López.

"Meu bebê tinha o olhar travesso e alegre do pai quando sorria, era muito pequeno e mal pesava dois quilos", descreveu sua mãe, Marga López, na biografia "Yo Marga".

O artista cursou direito, mas abriu mão da carreira como advogado para realizar o sonho de atuar. Segundo o site IMDB, o primeiro trabalho como ator foi na série de TV "Alma de minha alma", em 1965.

Carlos alcançou o sucesso profissional no México com as tramas "O Privilégio de Amar" (1998) e "Amor Real" (2003). Seu último trabalho na TV foi no curta "Desaparecido" (2017).