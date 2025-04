Deolane Bezerra não perdoa crítica à nora e sai em defesa nas redes

Deolane Bezerra não deixou barato comentários negativos direcionados à nora, a influenciadora Bruna Duarte. Namorando Giliard Santos, filho mais velho da advogada, Bruna se tornou alvo de críticas de alguns internautas após o relacionamento vir a público.

O que aconteceu

No Instagram, uma seguidora insinuou que a influenciadora assumiu o relacionamento por interesses financeiros. "Se fosse CLT, será que ela queria?", provocou a internauta. Sem papas na língua, Deolane respondeu à altura: "Mas ele não é. Herdeiro, graças a Deus", rebateu.

As críticas continuaram mesmo com a resposta da advogada. "Herdeiro de dinheiro muito duvidoso", apontou um seguidor. "Mas essa namorada não é essas coisas também não. Parece uma versão estranha da Shopee da MC Mirella", ironizou outro. "Tipo de gente que pode ter todo dinheiro do mundo e não sairão do esgoto", disse mais um.