Paulo Betti detona colegas bolsonaristas e cita Regina Duarte: 'Dá enjoo'

O artista diz respeitar o direito dos colegas em decidir por um lado, mas fala em desvio de caráter ou psicológico. "Sabendo de tudo isso, não consigo admitir... Mas a pessoa tem o direito. Ela tem o direito de expressar e dizer o que ela acha das coisas, e de ter lá três milhões de seguidores que ouvem o ponto de vista dela."

E ela acusando de que não há democracia? Tem um desvio aí que não entendo se é psicológico ou de caráter mesmo. Não é possível. Agora, óbvio que todo mundo tem o direito de ser de direita ou de esquerda. Cada um adota a ideologia em que acredita. Acredito genericamente nos conceitos da esquerda.

Betti se mostrou incrédulo ao lembrar que Regina Duarte ainda pôs em xeque a importância da Lei Rouanet —alvo de ataques dos apoiadores de Bolsonaro. "Como a Regina não acredita em Lei Rouanet? Deve acreditar. A gente está com a Lei Rouanet há quantos anos? Quase uns quarenta anos, lá do governo Collor. Ela precisa ser aprimorada, como todas as lei, mas facilita. Hoje existe uma distribuição maior".