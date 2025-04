Carlos Alberto de Nóbrega defende esposa, acusada de acabar com casamento

Carlos Alberto de Nóbrega, 89, postou um vídeo defendendo sua esposa, a médica Renata de Nóbrega, 49, de fofocas.

O que aconteceu

Renata é acusada de interferir no casamento anterior do humorista. "Isso é um absurdo. Eu sou separado há 13 anos. Depois do meu segundo casamento eu tive um relacionamento de um ano com outra mulher, que também sofreu ataques de pessoas que gostam de fazer fofoca", esclareceu Carlos Alberto de Nóbrega.

Ele ressaltou que a esposa não é uma pessoa pública. Por isso, ao contrário dele, não está acostumada a ser o centro de rumores: "Eu particularmente não ligo, mas quem não é um artista do ramo de comunicação se sente muito magoada com uma acusação que não lhe é de direito".