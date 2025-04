Xuxa diz que 'perdeu' Senna por focar no trabalho: 'Era a pessoa certa'

Ela contou que após a morte do piloto despertou para a necessidade de ter alguém para amar. Esse alguém inicialmente foi sua filha, Sasha, da relação com Luciano Szafir, e, depois, seu atual companheiro, Junno Andrade.

Mas meu sentimento era esse, de que ele [Senna] era a pessoa certa, mas num momento em que eu não estava madura, experiente, para dar esse valor. E eu precisei perdê-lo para valorizar. Acho que, se eu tivesse ficado com ele, não teria dado certo na realidade. Aconteceu essa desgraça [a morte dele] para dar uma mexida em mim e pensar que eu precisava de alguém para amar e chamar de meu, que foi minha filha. Depois, já madura, com a certeza de que eu queria um homem que me amasse, veio o Ju.

-- Xuxa

Na entrevista, Xuxa também admitiu que ter focado muito apenas na parte profissional e deixar de lado a vida pessoal a fez se sentir "infeliz". "Não tinha como eu ter tudo que eu tenho hoje sem pagar um preço. Nem a Globo programou me dar tanto espaço. Depois vieram shows pelo Brasil todo, depois shows em outros países, gravar em inglês, espanhol. Eu precisei parar, olhar para mim porque só estava olhando para as oportunidades. Eu não estava fazendo alguma coisa para mim, estava fazendo o que queriam que eu fizesse. Eu não tinha tempo. Quando eu via alguém namorando... Uma vez eu estava num carro, passei por um ponto de ônibus, vi a mulher beijando o cara, eles simples, mas se beijando com tanta vontade, olhei e falei: 'caraca, que mulher sortuda, eu não tenho isso'. Eu me vi infeliz. Estava trabalhando tanto que não tinha tempo de pensar em mim".

Xuxa e Ayrton Senna namoraram por um ano entre 1988 e 1989. Ao fim do relacionamento, eles seguiram caminhos distintos e com novos amores. O piloto morreu em 1994 em um acidente durante o GP de Fórmula 1 da Itália —na época, ele namorava com Adriane Galisteu. Atualmente, Xuxa é casada com o músico Junno Andrade.