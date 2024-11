Sônia Bridi processa ex-genro Rafael Cardoso por ameaças, diz site

A jornalista Sônia Bridi, da TV Globo, está processando seu ex-genro, o ator Rafael Cardoso, por ameaças e violência doméstica, segundo o site Contigo.

O que aconteceu

O ator era casado com Mari Bridi, mas foi a jornalista que tomou a frente da situação. Ela acionou a polícia para proteger sua filha e netos, além de buscar medidas legais para proibir a aproximação do ex-genro, afirma o site.

Sônia narra que a ameaça ocorreu no dia 18 do mesmo mês, às 13h40. Rafael Cardoso invadiu sua casa, a ofendeu, fez ameaças à ex-sogra e ao caseiro que trabalha com ela, além de destruir o carro da jornalista.