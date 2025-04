Após se reaproximarem, Viih Tube presenteia o pai com Porsche de luxo

Viih Tube, 20, presenteou o pai, o empresário Fabiano Moraes, com um Porsche Cayenne Turbo S 2019, avaliado em R$ 500 mil, durante o almoço de Páscoa de ontem. A informação foi revelada pela Quem e confirmada a Splash pela assessoria da influenciadora.

O que aconteceu

Viih Tube - mãe de Lua, 2 anos, e Ravi, 5 meses - soube que o pai estava vendendo seu carro e decidiu presentear-lhe com um de seus quatro veículos. A influenciadora, casada com Eliezer, 35, também se comprometeu a arcar com todos os custos do automóvel, incluindo IPVA, multas e manutenção.

Pai e filha passaram por um período de afastamento, mas se reaproximaram em 2024. Recentemente, Viih tem compartilhado momentos com o pai, como no aniversário de Lua e no almoço de Páscoa.