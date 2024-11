5 bandas de rock memoráveis que só existiram nos filmes

Este clássico da Sessão da Tarde, da TV Globo, é inspirado no rock and roll dos anos 1960. Ambientado nessa época, o filme é sobre os The Wonders, uma banda famosa por um único sucesso. Escrito e dirigido por Tom Hanks, que também atua no filme, o elenco inclui ainda Tom Everett Scott e Liv Tyler. A música "That Thing You Do!" se tornou uma verdadeira sensação, conquistando fãs fora das telas.

3. Banda Stillwater: 'Quase Famosos' (2000)

Imagem: Reprodução

"Quase Famosos", escrito e dirigido por Cameron Crowe e com Kate Hudson e Philip Seymour Hoffman no elenco, é um filme com espírito do rock dos anos 70. A história segue um adolescente que, ao conseguir a chance de escrever um artigo sobre a banda Stillwater, embarca em uma turnê com eles. O filme é inspirado em eventos reais da vida de Crowe, que foi um jovem escritor para a Rolling Stone.

4. Banda School of Rock: 'Escola de Rock' (2003)