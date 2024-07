Ator literalmente deu o sangue para viver baterista neste filme na Netflix

O comprometimento de Miles Teller é tão grande em "Whiplash - Em Busca da Perfeição" que ele deu seu sangue, literalmente, para o papel. Disponível na Netflix, a produção é uma obra-prima dirigida por Damien Chazelle que captura a essência da ambição e a busca implacável pela excelência.

O filme segue a jornada de Andrew (Miles Teller), um jovem e solitário baterista que sonha em ser o melhor de sua geração, inspirado por seu ídolo Buddy Rich.

As cenas de prática musical são particularmente intensas e realistas, graças ao comprometimento de Teller, que toca bateria desde os 15 anos e passou por um rigoroso treinamento adicional para o papel. As filmagens dessas cenas foram tão exaustivas que Teller chegou a machucar suas mãos, deixando seu sangue nas baquetas e no instrumento.