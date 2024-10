Blandina cai para trás ao flagrar casal inesperado fazendo sexo

No capítulo de sábado (26), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina (Luisa Arraes) fica chocada ao flagrar o ex-marido fazendo sexo com sua melhor amiga.

O que vai acontecer

A vilã fica frustrada ao encontrar Zé Beltino (Igor Fortunato) e Dracena (Nina Tomsic) na cama. Revoltada, a loira vai dizer que sempre teve razão quando falava que o filho de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) a traía com a melhor amiga.