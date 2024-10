'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 21 a 26/10

Zefa Leonel e Seu Tico Leonel confrontam Deodora e Ariosto sobre o desaparecimento de Primo Cícero. Jordão Nicácio e um capanga vigiam Primo Cícero em seu cativeiro. Guilherme Tell se oferece para quitar as dívidas de Caridade, e Tôim questiona a origem do dinheiro do rapaz. Marcelo Gouveia e Blandina comunicam que afastarão Artur e Quinota da Gruta Azul. Ariosto, Seu Tico Leonel e Padre Zezo tentam descobrir o paradeiro de Primo Cícero. Fé e Caridade sofrem com o sequestro do pai, enquanto Esperança fica apreensiva. Blandina intriga Marcelo Gouveia contra Artur. Deodora manipula Jordão Nicácio para atentar contra Primo Cícero.

Terça-feira, 22 de outubro

Deodora tenta convencer Jordão Nicácio a tirar a vida de Primo Cícero. Artur afirma a Marcelo Gouveia que Quinota nunca o amou. Ariosto questiona Deodora sobre sua arma. Jordão Nicácio aponta o revólver para Primo Cícero, que não o vê. Zefa Leonel descobre uma mensagem secreta no bilhete de Fubá Mimoso. Marcelo Gouveia revela a Artur que foi Ariosto o mandante de seu sequestro. A família Leonel decide confrontar Deodora, mas Zefa Leonel os impede. Jordão Nicácio implora para que Esperança fuja com ele. Artur rompe relações com Ariosto. Jordão Nicácio aceita a proposta de Deodora, que lhe dá a arma de Ariosto com as digitais de Seu Tico Leonel. Jordão Nicácio atira contra Primo Cícero.

Quarta-feira, 23 de outubro

Jordão Nicácio avisa a Deodora que fez o combinado, e Cira ouve. Caridade se desespera com a ausência de Primo Cícero, e estranha a tranquilidade de Esperança. Zé Beltino desabafa com Dracena sobre sua raiva de Deodora. Padre Zezo implora para que os Leonel não se vinguem de Deodora. Artur acusa Marcelo Gouveia de envolvimento no sequestro de Primo Cícero. Vespertino desconfia da presença de Deodora no cabaré e a questiona se está procurando um álibi. Ariosto pede que Quinota interceda por ele junto a Artur. Sem saber que Primo Cícero foi baleado, Blandina e Marcelo Gouveia exigem que Jordão Nicácio mude o local do cativeiro, após as desconfianças de Artur. Primo Cícero chega à casa de Zefa Leonel.

Quinta-feira, 24 de outubro