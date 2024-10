Giovana Cordeiro lembra convite para cantar funk e 'concorrer' com Anitta

Recetemente, Giovana subiu ao palco ao lado de Magal após contar a história dele no cinema. "Eu amo Magal e fui aprendendo a amar cada vez mais. Adoro o que ele representa. O que ele comunica, a alegria que ele tem, a latinidade que ele traz ao palco são coisas que gosto de trazer para o meu trabalho... Esse lugar do canto, da dança, o filme me exigiu muito, até dança cigana e balé contemporâneo eu fiz. Magal sempre cantou, dançou e interpretou. Ele me deu oportunidade de exercitar isso na minha vida e me deu mais confiança e mais brasilidade".

Esse ano, eu finalizei uma novela [Fuzuê] e divulguei muito esse filme [Meu Sangue Ferve Por Você]. Ganhei muito mais segurança com o que posso apresentar. Eu cantei com a Orquestra Sinfônica em um evento político em Brasília, eu cantei com Magal num palco para mais de 2 mil pessoas. O filme me estimulou. Dancei no Pelourinho e me achei a Beyoncé. Precisei eliminar algumas inseguranças e aprender a lidar com elas. Estudo muito para fazer o que faço. Não cabe insegurança, essa síndrome da impostora. Giovana Cordeiro

Giovana Cordeiro cantou com Sidney Magal em show Imagem: Divulgação

Retorno de Xaviera

Em bate-papo com Splash, ela ainda celebrou o retorno de Xaviera à "No Rancho Fundo". Ela conta que as pessoas pediam o retorno da personagem de "Mar do Sertão" na atual trama das 6. "Eu pegava táxi na rua e o taxista falava: 'vem cá, Xaviera não vai voltar, não?"