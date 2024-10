Knotfest: Ratos tem apagão no palco, fala em falta de respeito e cita Enel

João Gordo cobrou os organizadores do festival. "Pedimos desculpas para nossos fãs que estavam lá, que não eram poucos. Agora quem deve desculpas a quem pagou mó grana de ingresso é a produtora do fest... Infelizmente tomamos no c* para o deleite da reaçada, espremidos entre o Slipktot e o Mudvayne corajosamente mandando nosso recado bruto de sempre".

O guitarrista Jão citou a Enel e o apagão que afeta São Paulo há mais de uma semana. "Palco no escuro, falta de respeito com a banda? Sim, sem dúvida, mas que sirva de protesto contra a Enel. Quando penso que ainda temos pessoas sem energia elétrica em casa desde a semana passada, não posso ficar reclamando por ter tocado no escuro, afinal a vida é muito maior que um show de rock", escreveu no Instagram.

O festival fez uma postagem reunindo fotos do show, e os fãs protestaram nos comentários. "Só faltou ligarem a luz pra banda brilhar mais ainda", escreveu um. Outro concordou: "Show f*da demais! Teria sido melhor se tivesse luz desde o início, metade do show no escuro foi uma falta de respeito do evento com a banda".

A reportagem tenta contato com a organização para esclarecer o problema.