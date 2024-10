Golden shower, sadomaso e fetiche: Till Lindemann abre o cabaré no Knotfest

A banda de Lindemann possui cinco músicos, mas também conta com um sexto integrante: uma figura vestida de preto e mascarada, cuja função é ficar consertando os equipamentos que os músicos destroem durante o espetáculo e também servir de pedestal de microfone para Lindemann. Toda vez que o vocalista termina uma música, ele atira o microfone no chão, que é prontamente recolhido pela figura, que o fixa no seu capacete e espera, ajoelhado, que Lindemann o resgate.

SINFONIA DO CAOS

Durante o show, Lindemann se comporta como um maestro do caos, praticando e incentivando seus músicos a tocarem o terror. Rolar pelo palco, derrubar equipamento, posar para fotos, sensualizar e fazer espacate estão entre as atividades extra curriculares dos músicos de Lindemann. E ele parece aprovar todas.

CENSURADO?

No palco, o telão continuamente pisca a palavra "Censored" (censurado, em inglês). Não dá pra saber se o grupo gostaria de passar imagens que foram proibidas pela produção do festival ou se é apenas galhofa. A única imagem fora o lettering de censura e o logotipo de Lindemann que aparece no telão é a animação de um pênis em formato de enguia, que atravessa o telão de um lado ao outro. Então tá bom.