Babymetal faz estreia bombástica no Brasil e rouba a cena no Knotfest

Foi só acabar o show da banda brasileira Korzus, no palco menor do Knotfest 2024, para se erguerem bandeiras e gritos exasperados de "Babymetal" vindos especialmente das arquibancadas. Parecia que era chegada a hora que parte do público tanto estava esperando. Muito antes de entrar a clássica introdução em vídeo explicando a mitologia do deus raposa por trás do hypado trio japonês, o jogo já estava ganho, mostrando um tipo de empolgação que, neste festival, só foi vista até o momento com a própria banda principal.

As meninas corresponderam, chegaram com pinta de protagonistas e fizeram um show empolgante e divertido até para quem aparentava nem entender direito o que estava acontecendo e, no fim das contas, o que diabos deve ser o tal do kawaii metal. E mesmo sem a superprodução visual de palco com luzes e pirotecnia com a qual contam nos shows japoneses, por exemplo, elas fizeram uma apresentação para surpreender qualquer veterano (que Dick Siebert, o lendário baixista do Korzus, não pense que não o vimos ali, no cantinho, acompanhando entre surpreso e empolgado).

METAL PARA ALTINHOS E BAIXINHOS