Seven Hours After Violet só empolga Knotfest ao homenagear System of a Down

O Knotfest 2024 serviu como uma espécie de balão de ensaio para a banda Seven Hours After Violet, novíssimo projeto de Shavo Odadjian, baixista do System of a Down. Adição de última hora ao line-up do festival, eles tocaram no palco menor, aquele do lado do principal e até então espaço utilizado apenas pelas bandas nacionais.

Era óbvio que ele estivesse nitidamente empolgado com as canções proprietárias do grupo - que lançou seu primeiro álbum, autointitulado, não tem nem duas semanas.

As canções têm lá seu potencial, mas o vocalista Taylor Barber teve que se esforçar bastante para tirar o público de uma aparentemente simpatia quase automática, um tanto cansada.