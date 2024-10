Mudvayne estreia no Brasil com show enérgico no Knotfest

KARAOKÊ

Não teve música pouco prestigiada no show do Mudvayne. Mas algumas brilharam mais que outras no gogó do público. A abertura, "Not Falling", ganhou o primeiro coro, seguida da trinca de encerramento "World So Cold", "Happy?" e "Dig".

ACENDE O CELULAR

Para a mezzo balada mezzo hard rock "World So Cold", do disco "The End of All Things to Come" (2002), o Mudvayne pediu para o público acender as lanternas dos celulares. Pedido atendido e o Allianz Parque se iluminou, para alegria de Chad.