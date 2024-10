Brat do metal, Poppy estreia no Brasil sob aclamação no Knotfest

Não se engane pelo olhar doce, a voz terna e o visual meio kawaii. Abrindo o palco principal do Knotfest Brasil 2024, Poppy mostrou o poder do seu metal levantando o público do Allianz Parque neste domingo. Acompanhada de uma banda enxuta, o alter ego de Moriah Rose Pereira fez sua estreia no Brasil com um repertório calcado no disco "I Disagree", de 2020, quando deixou o pop pra trás e abraçou o heavy metal e seus subgêneros. Pelo que se viu hoje, ganhou mais fãs do que perdeu. Um verdadeira Brat.

Escolinha da professora Poppy. O repertório do show no Knotfest foi quase todo do seu disco de heavy metal, "I Disagree". Nele, Poppy mistura vários subgêneros do metal, como death e industrial, mantendo a porta aberta para o pop. Esse buffet de metal pode ser uma excelente porta de entrada para novinhos e novinhas para o mundo da música pesada.

Contraste. Poppy não tem uma presença de palco das mais marcantes. Ela parece deixar que o contraste entre sua figura singela e a música pesada façam o trabalho de chamar a atenção do público para isso. O foco parece ser mesmo a música, executada o mais fiel possível aos trabalhos de estúdio.