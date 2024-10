Amon Amarth domina palco do Knotfest e promove festa viking particular

Toda festa que se preza tem que ter um bom mestre-de-cerimônias - e Jonah é o melhor exemplo disso. Além do vocal trovejante, o carisma é o seu superpoder. Que ninguém se engane pelo tamanho e pela postura ameaçadora.

O tempo todo sorridente, aprendeu bem mais do que o "boa noite" ou "obrigado" protocolares em português, abrindo a apresentação com uma bem ensaiada "Bem-vindos à nossa festa viking", assim mesmo, na nossa língua. Nitidamente emocionado com a recepção, pediu a participação dos "irmãos" e "irmãs", novamente na língua de Camões, antes de "First Kill". E ainda mandou, em "The Way of Vikings", uma exaltação inesperada: "Brasil, you are fucking vikings!". Um grupo de amigos ao lado deste repórter fez um bom resumo: "ele tem cara de mau, mas é muito fofo".

Amon Amarth no palco do Knotfest Imagem: Divulgação

A PLATEIA DÁ O SHOW

Parte da graça do show do Amon Amarth se dá pela participação do público e, óbvio, o comportamento sempre empolgado dos brasileiros ajuda bastante neste quesito.

Além dos braços balançando quando solicitados, dos pulos sem parar em "Crack the Sky" e nos incontáveis momentos de "hey" e "ho", nem a chuva que insistia em ir e voltar estragou o clássico momento de "Put Your Back Into the Oar".