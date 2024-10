Sabor do passado: Slipknot celebra debut no encerramento do Knotfest Brasil

Onde você estava em 1999? Porque foi pra lá que o Slipknot levou o público no encerramento do Knotfest Brasil 2024, neste domingo. Tocando seu disco homônimo de estreia, a banda criou um verdadeiro túnel do tempo e revelou uma polaroid de um período sui generis para o rock. Um período de experimentação, ousadia e retomada de curso para o gênero, um tanto à deriva naquele final de século. Do drumnbass que abre "Eyeless", passando pelas distorções de "Surfacing" chegando à urgência de "Spit it Out", foi a celebração da nostalgia em forma disco. Um tributo ao que de mais eloquente e divertido o nu metal já produziu. E um lembrete para nunca se esquecer de onde se vem. Mesmo que hoje você seja dono de um dos maiores festivais de música do mundo.

TRIBUTO

Se a ideia era homenagear origens, a escolha de tocar "Roots Bloody Roots" antes do show não poderia ter sido mais acertada. Afinal, o clássico do Sepultura integra o disco "Roots", de 1996, considerado por muitos a pedra fundamental do nu metal.