Além de 'Ainda Estou Aqui': 10 filmes brasileiros para assistir na Mostra

24/10, 14h45, CineSystem Frei Caneca 2

A Herança

Ao receber a notícia da morte de sua mãe, Thomas retorna ao Brasil com o namorado, Beni, e descobre ser o único herdeiro de uma casa no interior que pertencia a uma avó que nunca chegou a conhecer. Na companhia de Beni, ele visita a propriedade, onde é recebido por duas tias que o tratam como um filho. Enquanto Thomas fica cada vez mais encantado com o lugar, Beni começa a desconfiar que algo maligno se esconde debaixo da fachada de vida tranquila no campo.

Exibições:

28/10, 14h, Cinemateca Sala Grande Otelo