Coppola avalia capitalismo: 'Mais fácil vender para pessoas infelizes'

O cineasta, porém, mantém a visão de que o jornalismo pode renascer "de outra maneira", assim como o cinema deve se reinventar. "Cinema não permanece o mesmo, e não consigo imaginar quais filmes nossos netos farão, mas sei que será maravilhoso. Haverá jornalismo, e talvez algum novo tipo de sistema de estúdios."

Estamos cercados pela geração jovem, e eles são tão talentosos e fazem as coisas de maneiras diferentes. Para mim, o que eu mais peço do novo cinema, é que me convide para um mundo que eu nunca conheceria, e que me faça conhecer pessoas que nunca saberia o que sentem.

Francis Ford Coppola

Entre os novos diretores, Coppola enaltece a própria filha, Sofia Coppla, e outros nomes: Sean Baker, a dupla Daniels, Denis Villeneuve, Jane Campion, Gessica Généus e Tamara Jenkins.

Quanto ao declínio da mídia física, Coppola é positivo ao vislumbrar um futuro no qual o sistema de pay-per-view (em que o usuário paga para assistir ao título individualmente) será o predominante. No caso de "Megalópolis", ele já avisa que não disponibilizará o filme em catálogos de streaming a partir de assinaturas.

'Megalópolis' conta a história de Nova Roma Imagem: Divulgação

Coppola no Brasil

O diretor está em São Paulo para receber o Prêmio Leon Cakoff da 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A entrega ocorreu nesta quarta-feira (30), durante a cerimônia de encerramento do evento. Em seguida, "Megalópolis" foi exibido.