De 'Espermaggedon' a 'sr': os títulos mais inusitados da 48ª Mostra de SP

O Rancho da Goiabada, ou Pois É meu Camarada, Fácil, Fácil Não É a Vida

Com esse nome longo, o filme aborda as relações de trabalho na cidade e no campo através da vida de Alex, que trabalha como auxiliar de serviços gerais e camelô na capital paulista e como cortador de cana no interior do estado de São Paulo.

Horários de exibição

26/10 - 21h40 - CineSystem Frei Caneca 2

28/10 - 15h - CineSystem Frei Caneca 4