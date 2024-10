Mostra de Cinema de SP: tudo o que você precisa saber sobre o evento

A programação completa está disponível no site da Mostra. Alguns destaques são o brasileiro "Ainda Estou Aqui", cujas sessões já estão esgotadas; "Anora", que venceu a Palma de Ouro em Cannes; e "Sol de Inverno", de Hiroshi Okuyama.

A venda dos ingressos começa quatro dias antes de cada sessão. É possível comprá-los pelo site Velox Tickets ou pelo aplicativo da Mostra (disponível para Android e iOS). Os preços variam: há sessões gratuitas e, para as outras, a inteira custa R$ 24 para sessões de segunda a quinta e R$ 30 de sexta a domingo. Nas salas do Circuito Spcine, do Centro Cultural São Paulo e do Spcine Olido, a inteira custa R$ 4.

Na edição deste ano, haverá uma programação especial para crianças. Os ingressos para a 1ª Mostrinha custam R$ 20 (inteira). Alguns destaques são "A Raposa e a Lebre Salvam a Floresta", "Menino Maluquinho - O Filme" e "Castelo Rá-Tim-Bum" —tanto a série quanto o filme estão na programação.

Informações

48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Onde: 29 salas de cinema na capital paulista

Quando: de 17 a 30 de outubro

Ingressos: no site Velox Tickets ou pelo aplicativo da Mostra (disponível para Android e iOS).