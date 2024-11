Mostra Internacional de Cinema de SP: Conheça os vencedores

Prêmio Brada, de Melhor Direção de Arte

Mathé recebe o prêmio pelo seu trabalho no filme "Hanami", de Denise Fernandes.



Sobre a Mostra

A cerimônia de encerramento aconteceu no Espaço Petrobras, na Cinemateca Brasileira.

Com apresentação de Renata de Almeida e Serginho Groisman, a solenidade realizou a entrega dos prêmios desta edição, entre eles o Prêmio Leon Cakoff para o cineasta Francis Ford Coppola, que estava presente no evento. A premiação foi seguida da exibição do filme mais recente do diretor americano, "Megalópolis".