Cultura ballroom é abordada no premiado 'Salão de Baile'; veja trailer

"Salão de Baile: This is Ballroom" ganha um novo trailer nesta sexta-feira (15), com exclusividade de Splash.

O filme foi ganhador do prêmio de Melhor Montagem e recebeu uma Menção Honrosa no Prêmio Félix no Festival do Rio 2024. Ele fez parte da lista oficial da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e encerrado a 13ª edição do Olhar de Cinema.

"Salão de Baile: This is Ballroom" também levou o Prêmio de Público no Queer Porto, em Portugal; Melhor Documentário no Oslo/Fusion Festival Internacional de Cinema, na Noruega; e Prêmio Diversidade no Afrika Film Festival, em Colônia, Alemanha. Agora, ele faz parte da programação do festival Primeiro Plano em Juiz de Fora e Festival Mix Brasil, em São Paulo.