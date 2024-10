Filmes em cartaz na Mostra de SP misturam realidade e ficção; confira

Horários de exibição

28/10 - 16:00 - Cine Satyros Bijou

Escute as Vozes

Neste docudrama, Melrick, um menino de 13 anos, vai passar as férias de verão com a avó, Nicole, em Cayenne, na Guiana Francesa. A presença do garoto —que sonha tocar bateria— a faz lembrar do filho, Lucas, que também tinha paixão pelo instrumento e morreu tragicamente há 11 anos. Em meio ao luto que assombra a família e ao desejo de vingança do melhor amigo de Lucas, Melrick busca o próprio caminho para o perdão.

