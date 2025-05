Ira lota shows em SP e Nasi desabafa: "Fui julgado na internet"

Banda Ira! Imagem: Reprodução

Nasi, como é para você voltar a São Paulo e ver que, 40 anos depois, o público ainda canta todas as músicas em alto e bom som?

É uma emoção enorme estar aqui. Nunca imaginei chegar até aqui. Mas o Ira tem um DNA paulistano e uma identificação com o público -- desde a maneira de falar até as nossas canções.

O Ira sempre foi politizado e se posicionou contra a ditadura em vários momentos. Para você, também é uma contradição ser um "roqueiro reacionário"?

Totalmente (risos). Não dá para apoiar uma das páginas mais sombrias da nossa história. Nosso público, e quem conhece nossa trajetória, sempre prezou pela liberdade. O rock é livre, e a democracia é algo inegociável. Mas, respondendo à sua pergunta: roqueiro "reaça" não dá pra entender mesmo...

Rock sempre foi transgressão e liberdade!

O que o Acústico MTV, que completa 20 anos, significou para o Ira?

Acho que não só para nós, como para várias bandas, foi um grande marco. Um trabalho que foi um divisor de águas em nossas carreiras. Demos um outro salto com esse álbum. O rock não teria sobrevivido aos anos 90 se não fosse a MTV. O público estava acostumado com bossa nova, chorinho, samba...

Ver o rock sendo tocado com violão fez com que o projeto acústico virasse um verdadeiro mainstream.

Nasi e Patrícia Alves Imagem: Divulgação

Recentemente, em Minas Gerais, você se posicionou contra a anistia para quem participou da tentativa de golpe de janeiro e foi duramente atacado nas redes. Me conte melhor esse episódio.

Depois do show, a milícia digital e de extrema-direita começou a ligar para alguns contratantes e a me atacar de forma cruel nas redes sociais. O coro do "sem anistia" já aconteceu em vários shows, como os do Nando Reis, Gil, Caetano - e comigo não foi diferente. Hoje, talvez eu ache que a situação não precisava tomar a proporção que tomou. Mas, ao mesmo tempo, fui julgado por uma pequena parte do público e, de comum acordo, resolvemos cancelar alguns contratos em certos lugares. Por outro lado, a repercussão fez com que os shows se multiplicassem e o apoio também. O tribunal da internet é uma loucura! Mas sigo fazendo rock com o Ira! E também eu e o Scandurra temos nossos projetos pessoais.